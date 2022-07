Il sindaco Michele de Pascale dal suo profilo Facebook, in attesa di un bilancio più completo nei prossimi giorni ringrazia tutte le persone che in questi giorni hanno contribuito alla riuscita dell’evento

“Il Jova Beach Party è stata una festa emozionante e straordinaria, ha portato sul nostro territorio un pubblico di quasi 70.000 persone in due giorni, che ha riempito di energia, allegria e divertimento sano Marina di Ravenna, nel totale rispetto della località.

La prossima settimana faremo un bilancio più completo, ma oggi la soddisfazione è enorme.

Grazie a tutti coloro che lavorando intensamente e con impegno hanno consentito lo svolgimento dell’evento in serenità, garantendo sicurezza e salute e assicurando servizi e viabilità efficienti.

Grazie alle attività e ai locali di Marina di Ravenna, che hanno accolto con entusiasmo e professionalità i tanti partecipanti all’evento.

Grazie al pubblico meraviglioso e pieno di energia del Jova Beach.

E infine un grazie particolare ai quattro stabilimenti che hanno smontato tutto, ai marinai d’italia e ai tanti cittadini e cittadine che in questi due giorni mi hanno fermato per le strade di Marina o dentro al concerto per dimostrarmi affetto e soddisfazione per aver accolto il Jova Beach.

Sono un ragazzo fortunato”