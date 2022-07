Jova Beach Party: dopo il successo della manifestazione non mancano i suggerimenti

Dopo due giorni di Jova Beach party, Marina di Ravenna sta tornando alla normalità. L’area del concerto è ancora in fase di disallestimento. Nella località, e a Ravenna, la ventata positiva dell’evento ha coinvolto quasi tutti. Le lamentele più forti sono ancora di chi ha Marina ha una casa o un appartamento a causa dei disagi dovuti nella due giorni di evento e per la maleducazione di alcuni avventori che hanno trasformato le strade del centro abitato in bagni pubblici. Una dotazione di bagni chimici anche nella zona paese avrebbe potuto aiutare.

Gli stabilimenti balneari hanno dovuto fare i conti con un’affluenza bassa e praticamente a nulla è servita la deroga per prolungare la chiusura delle attività alle 3 di notte. Una deroga che potrebbe essere concessa in giorni diversi rispetto ad eventuali futuri grandi eventi nella località che polarizzano tutta l’utenza.

Al netto quindi di una manifestazione conclusa con successo, non mancano i suggerimenti per migliorare l’organizzazione in caso di un nuovo importante appuntamento.