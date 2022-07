Jova Beach Party: cancelli aperti in ritardo

È iniziato con Jovanotti sul palco a scusarsi per il ritardo il Jova Beach Party di Marina di Ravenna. Per un contrattempo infatti i cancelli sono stati aperti con oltre un’ora e mezzo di ritardo rispetto alle 13.30 preventivate. Fuori dai cancelli, il pubblico in coda non ha gradito l’attesa imprevista. Tuttavia è stato l’unico intoppo nel pomeriggio del grande evento (fino alle 17.30). L’afflusso del pubblico infatti è stato regolare. Contrattempi alla viabilità si sono avuti più che altro in prossimità del parcheggio di via del Marchesato. Le grandi aree per le auto sono andate lentamente riempiendosi, anche a nord del Candiano, ma non ci sono stati grandi problemi.

Dopo le scuse, sempre Jovanotti ha poi fatto un’appello per lasciare pulita la spiaggia di Marina.