Comunicato stampa

Sabato 12 aprile alle 20.30 nella Chiesa di San Simone e Giuda, in via Antica Milizia 54, Ravenna, sarà presentato il musical dal titolo “Joshua, un condannato a morte innocente, ipersocial”

Si narra il “processo” fatto a Gesù. Tale narrazione non è nuova. Ricordiamo il celebre musical di Tim Rice e Andrew Lloys del 1973 “Jesus Christ superstar”.

“Perché portare alla ribalta, oggi, il “processo” a Gesù? Risposta: la figura di Gesù oggi è messa in ombra dalla nostra cultura contemporanea, ricca di stereotipi che hanno ingrigito la sua Persona, soprattutto in relazione alla comprensione della sua identità.

Il “processo” di questo lavoro teatrale vuole proporre la luminosità identitaria dei personaggi coinvolti storicamente. Inoltre esso intende proporre vari contributi tematici. A questo scopo sono inseriti alcuni personaggi, ai quali è affidato il compito di dare corpo a temi, con i quali la società attuale non può non fare i conti. Ad esempio, viene proposto il tema del perdono con il personaggio di Ruth, l’adultera. Si affronta il tema dell’amore puro, restio all’odio, incarnato in Maddalena nella prospettiva di una visione anticipata del paradiso. Si accenna al tema della giustizia, dando rilevanza alla figura del Buon Ladrone, che mette a confronto la giustizia di Gesù con la giustizia del mondo. Viene amplificato il ruolo di Claudia, la moglie di Pilato, per evidenziare la funzione del dubbio nella ricerca della verità da parte dell’uomo”.

Alle parti recitate si affiancano parti melodiche e brani rap. La regia e i testi sono di Mirro Amoni. Il Coro La Gioia” aprirà e chiuderà lo spettacolo.