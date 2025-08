Il Ravenna FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dalla US Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Scaringi per la stagione 2025/26.

Difensore centrale mancino, classe 2003, Scaringi è un profilo di prospettiva che nella scorsa stagione ha già trovato spazio con continuità tra i professionisti, collezionando 31 presenze con la maglia della Giana Erminio in Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, si è distinto per personalità, solidità e capacità di impostazione da dietro, caratteristiche che ne fanno un innesto di valore per il reparto arretrato giallorosso.

Centrocampista completo e dinamico, Joshua Tenkorang ha firmato un contratto biennale.

Classe 2000, centrocampista di grande gamba e visione di gioco, Tenkorang arriva a Ravenna dopo aver maturato importanti esperienze in Serie B e Serie C con le maglie di Campobasso, Virtus Entella e Lumezzane. Cresciuto nel vivaio tra Novara e Pro Vercelli, ha saputo affermarsi come un centrocampista, capace di unire qualità tecnica, inserimenti offensivi e solidità nella fase di non possesso.

Con il suo arrivo, il Ravenna FC aggiunge al proprio centrocampo un elemento di spessore, pronto a mettere a disposizione della squadra determinazione, energia ed esperienza.