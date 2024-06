Formazione + Lavoro: così si può sintetizzare la ricetta che verrà proposta dalCentro per l’impiego di Ravenna mercoledì 12 giugno alle 14:30 per il Job Day di un nuovo percorso duale di Randstad, che permette di entrare subito nel team di Donelli EOS srl, società ravennate leader in verniciatura per impianti industriali, rivestimenti anticorrosivi, coibentazioni ed impermeabilizzazioni.

Al Job Day saranno preselezionati dai recruiter di Randstad i candidati che accederanno all’individuazione dei 12 posti a disposizione per la formazione gratuita preliminare di 2 settimane (dal 24/06 al 06/07), che sfocerà direttamente nel lavoro in una sede di Donelli EOS srl presso il Porto s.Vitale di Ravenna.

Per candidarsi non occorre avere specifica esperienza nel settore, anche se ovviamente la provenienza dal settore metalmeccanico è preferenziale. I requisiti richiesti per candidarsi sono: essere maggiorenni non occupati, avere forte resistenza fisica, buona comprensione dell’italiano, attitudine ai lavori manuali ed assenza di allergie a prodotti chimici e a solventi.

Sarà il corso a consentire di apprendere le tecniche per eseguire le fasi di verniciatura di laminati industriali e di componenti meccanici, utilizzando attrezzature specifiche e seguendo le norme di sicurezza. Verrà inoltre garantito il rilascio di un attestato ad ogni partecipante, prima dell’avvio al lavoro vero e proprio.

Ad inaugurare il Job Day del 12/06 sarà un referente di Donelli Eos srl, presentando il contesto lavorativo, i requisiti, le competenze necessarie e le responsabilità affidate alle nuove risorse che l’azienda sta cercando.