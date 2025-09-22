Il Collocamento Mirato di Ravenna organizza un Job Day dedicato all’incontro tra persone con disabilità e imprese del territorio soggette agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in data:

lunedì 29 settembre 2025 – ore 14.30

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino alcune aziende che stanno cercando personale e per presentare direttamente la propria candidatura.

Durante l’incontro, le aziende partecipanti presenteranno la propria realtà e le posizioni disponibili.

Al termine sarà possibile consegnare il proprio curriculum vitae; per chi parteciperà da remoto sarà possibile inviarlo all’indirizzo e-mail:arlravenna.cv@regione.emilia-romagna.it, specificando nella maill’azienda per la quale viene trasmesso il C.V. e la/e posizione/i lavorativa/e di interesse.

Le aziende partecipanti e le posizioni aperte sono:

• ITL SERVIZI S.R.L. –Addetto/a alle pulizie civili –Castiglione di Ravenna (RA)

• EURO COMPANY S.P.A. S.B. –Addetto/a al confezionamento; Conduttore/trice di carrello elevatore –Godo – Russi (RA)

• GITOMA S.R.L. –Operaio/a addetto/a al confezionamento –Bagnacavallo (RA)

• BUCCI COMPOSITES S.P.A. –Laminatore/trice di materiali compositi –Faenza (RA)

• BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. –Montatore/trice meccanico/a; Cablatore/trice bordo macchina; Addetto/a al magazzino –Faenza (RA)

Modalità di partecipazione:

In presenza presso il Centro per l’Impiego di Ravenna- Via Teodorico, 21 – Ravenna, in cui si svolgerà l’evento;

In diretta presso le aule virtuali collegate nelle sedi

del CPI di Lugo – Piazzale Giosuè Carducci, 16 e

del CPI diFaenza – Via S. Silvestro, 3

Online da remoto collegandosi al link che vi verrà fornito successivamente all’adesione.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione al seguente link:https://regioneer.it/JobDayRavenna.

Per informazioni è possibile contattare il numero 051/0981713, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00.

Il servizio telefonico sarà attivofino a venerdì 26 settembre 2025.

Il giorno dell’evento (29/09/2025), per eventuali necessità, sarà possibile contattare nella mattinata il numero 051/0981707.