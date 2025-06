Si è costituito nei giorni scorsi il comitato di sostegno al progetto “Job Art Oriented” dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna che ha come obiettivo connettere Alta formazione, istituzioni e mondo del lavoro. Il programma, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e supportato da ART-ER, nell’ambito della qualificazione dei servizi di accompagnamento al lavoro e sostegno alle carriere, per attrarre, valorizzare e trattenere Talenti.

L’esigenza di creare una continuità tra l’istruzione e il mondo del lavoro, propone un modello di formazione che tenga conto della commistione tra arte e imprenditorialità, intercettando e incentivando contestualmente nuove professionalità nel settore.

Il volano del progetto di Placement di ABA Ravenna è la legge regionale 2/2023, meglio conosciuta come “Legge Talenti” che ha lo scopo di garantire ai giovani Talenti in uscita dall’ Alta Formazione di ABA, un futuro commisurato alle proprie competenze nella costruzione della carriera lavorativa, sia nel mondo dell’arte contemporanea che nel mondo dell’arte applicata e delle arti a 360°.

I soggetti Partners del progetto di Accademia sono amministrazioni, Enti, Associazioni e imprenditoria locale, interlocutori qualificati che contribuiranno al miglioramento del benessere sociale, culturale e economico del territorio.

Dal canto suo Accademia di Belle Arti di Ravenna, coi suoi duecento anni di cultura e una formazione unica al mondo nel campo del mosaico, proietta verso il futuro la creatività in vari settori artistici del mondo del lavoro, stimolando la creazione di nuove professioni.

Il Comitato ha la finalità di:

– concorrere all’implementazione di una proposta formativa di qualità attraverso corsi di formazione e orientamento in grado di fornire strumenti pratici al target dell’iniziativa;

– divulgare “best practice” nel settore lavorativo con il supporto di specialisti favorendo contestualmente la crescita professionale degli individui;

– favorire scambi sinergici tra imprese e professionisti del territorio in una logica di scambio di competenze e di valore;

– ridurre le disuguaglianze sociali tra studenti ed ex studenti proponendo una formazione gratuita;

– incentivare l’imprenditorialità senza distinzione di genere.

I Partners che hanno aderito al Comitato e che hanno preso parte alla presentazione di “Job Art Oriented” è composto da:

Regione Emilia Romagna, ART-ER, Comune di Ravenna, Fondazione Flaminia, RavennAntica – Parco Archeologico di Classe, Musei Nazionali di Ravenna, Biblioteca Classense, MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Ascom Confcommercio Ravenna, Fondazione Lercaro, Museo Diocesano di Faenza, Gruppo Mosaicisti di Ravenna e Calliope Consulting Srls in qualità di Partner attuatore, che ringraziamo per l’opportunità dataci per lo sviluppo e l’attuazione del progetto che si concluderà nel 2027.