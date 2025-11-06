Nell’ambito del progetto Job Art Oriented – Talenti Emilia-Romagna, si terrà dal 10 al 21 Novembre 2025 un percorso intensivo di orientamento e placement presso l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, destinato ai giovani neo-laureati dell’Accademia stessa con l’obiettivo di connettere Alta formazione, istituzioni e mondo del lavoro.

Il programma prevede una serie di incontri con la partecipazione di esperti del mondo artistico-culturale e delle imprese del territorio. Si ringraziano i partner che hanno aderito al progetto: Comune di Ravenna, ART-ER, ASCOM, MAR – Museo della Città, Museo Nazionale, Biblioteca Classense, Gruppo Mosaicisti, Confartigianato, Ravenna Antica, Fondazione Lercaro.

Gli incontri si terranno presso la sede di Via delle Industrie 76 e sono coordinati da Calliope Consulting.

In particolare, il programma FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia Romagna attraverso un processo di confronto con gli enti locali, gli stakeholder e il partenariato economico e sociale, ha sviluppato la propria strategia di programmazione delle risorse disponibili, pari a oltre 1 miliardo di euro.

Il programma è il principale strumento per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello regionale.

I progetti finanziati con risorse Fse+ sono selezionati dalla Regione attraverso procedure ad evidenza pubblica che ne garantiscono qualità e trasparenza. È così che il Programma Regionale si trasforma in opportunità concrete per le persone e le imprese e come la Regione investe nel futuro della propria comunità. Grazie a questo i laureati dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna potranno acquisire nuove competenze e prospettive nel mondo del lavoro.

Dal canto suo Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, coi suoi duecento anni di cultura e una formazione unica al mondo, proietta verso il futuro la creatività nei settori artistici nel mondo del lavoro, stimolando la creazione di nuove professioni.

Partners di Job Art Oriented:

Regione Emilia Romagna, ART-ER, Comune di Ravenna, Fondazione Flaminia, RavennAntica – Parco Archeologico di Classe, Musei Nazionali di Ravenna, Biblioteca Classense, MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Ascom Confcommercio Ravenna, Fondazione Lercaro, Museo Diocesano di Faenza, Gruppo Mosaicisti di Ravenna e Calliope Consulting Srls in qualità di Partner attuatore.