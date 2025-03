Fimaa provincia di Ravenna, la Federazione che raggruppa i Mediatori Agenti d’Affari, aderente a Confcommercio, ha riconfermato nei giorni scorsi per acclamazione, quale Presidente per il prossimo quinquennio Ivano Venturini.

Del Coordinamento provinciale fanno parte per Cervia Nazario Fantini (Presidente) e Andrea Antonelli (Consigliere), per Lugo Riccardo Ioppi (Presidente) e Fabrizio Mordini (Consigliere), per Faenza Claudia Minardi (Presidente) e per Ravenna Pierluigi Fabbri (Presidente).

Venturini, oltre ad essere Presidente FIMAA provincia di Ravenna, è anche Presidente FIMAA Emilia-Romagna, Consigliere nazionale e componente Giunta esecutiva FIMAA.

Il mercato immobiliare di Ravenna per il 2025

Nei primi mesi del 2025, il mercato immobiliare di Ravenna ha mostrato segnali di crescita, confermandosi tra i più dinamici della regione Emilia-Romagna. L’andamento del settore evidenzia una domanda stabile sia per le compravendite che per le locazioni, con differenze significative tra il centro città e le zone periferiche.

Dinamiche di mercato

Nel comune di Ravenna, il prezzo medio degli immobili residenziali si attesta attorno a € 2.100 al metro quadro, con un incremento del 5,26% rispetto all’anno precedente. Le zone costiere e centrali registrano una forte domanda, con Cervia che si conferma tra le località più attrattive, superando i € 4.010 al metro quadro. A Faenza, invece, il prezzo medio è di € 1.730 al metro quadro, con una leggera flessione dello 0,69%. Nelle aree periferiche della provincia, i valori risultano più contenuti, con alcune località dell’entroterra che scendono sotto i € 1.000 al metro quadro.

Confronto con il mercato nazionale e locale

Rispetto alla media nazionale, che si attesta attorno ai € 1.950 al metro quadro, Ravenna si posiziona tra le province con i prezzi più elevati. A livello regionale, la provincia è seconda solo a Bologna (€ 3.580/m²) e Rimini (€ 3.168/m²). Nel settore delle locazioni, il canone medio richiesto per gli immobili residenziali è di € 13,02 al metro quadro mensili, con un incremento del 23% su base annua. Nel centro città, i canoni si aggirano intorno a € 11,18 al metro quadro, mentre nelle zone turistiche di Cervia possono raggiungere € 22,96 al metro quadro. A Faenza, il canone medio è di € 9,00 al metro quadro, con una crescita dell’1,24% rispetto all’anno precedente.

Fattori macroeconomici e influenze sul mercato

Il mercato immobiliare è influenzato da diversi fattori economici e finanziari. Il recente calo dei tassi di interesse sta progressivamente favorendo la ripresa della domanda di acquisto, mentre la carenza di nuove costruzioni mantiene alta la pressione sui prezzi. La stabilità del mercato del lavoro, insieme agli investimenti in infrastrutture e riqualificazione urbana, sta sostenendo la solidità del settore immobiliare.

Previsioni per il 2025

Nei prossimi mesi, il mercato immobiliare della provincia di Ravenna dovrebbe mantenere un andamento positivo, con una domanda stabile e un’offerta che potrebbe ampliarsi grazie a nuove iniziative di sviluppo residenziale. Il settore delle locazioni continuerà a essere caratterizzato da una forte richiesta, specialmente nelle aree più turistiche e nei quartieri centrali. Gli esperti prevedono una progressiva stabilizzazione dei prezzi e un rafforzamento del mercato.