Sabato 30 e domenica 31 agosto Faenza sarà il cuore pulsante di un weekend dedicato a motori, birra e spettacoli con la quarta edizione del Motor Biker Birrata, organizzato presso La Birreria in via Granarolo 17/C. L’evento, aperto a tutti i tipi di moto, unisce la passione per le due ruote a musica, giochi, spettacoli e momenti di convivialità.

Il programma

Si parte sabato 30 agosto, con l’apertura alle ore 15 accompagnata dal DJ set di Jumbo. Nel pomeriggio sono in programma “giochi biker” a premi, l’elezione di Miss Majèta Bagnèda, l’esibizione di Lulù Sexy Tele Sparkling Wine, uno schiuma party e l’estrazione di premi. La serata proseguirà con il concerto della band tributo ai Litfiba e si chiuderà a ritmo di musica con il DJ set di Gianni Parrini.

Domenica 31 agosto la giornata inizierà presto, alle ore 9, con la partenza del motogiro e la visita al Museo Simoncelli di Coriano. Dopo il rientro, previsto per le 13, i partecipanti potranno pranzare in birreria sulle note della band Sonic Bloom. Il pomeriggio vedrà il ritorno di Jumbo alla console, nuovi “giochi biker” a premi, il Sexy Bike Wash, aperitivo, spettacolo di burlesque ed estrazioni a sorpresa. Gran finale con il Video DJ Show di Jimmo.

Ospiti e servizi

Durante la manifestazione saranno presenti stand e ospiti speciali, tra cui Fast Kustom, e sarà disponibile il free camping. Lo spirito dell’evento è racchiuso nel motto: “Vieni in pace o stai a casa”.

Per informazioni: Grazia 347 6394294, Angelo 347 9783316, Amos 331 2951702.