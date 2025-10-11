Si è tenuta il 9 ottobre 2025, alle ore 15:00, l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione ITS TEC Academy (Istituto Tecnologico Superiore per Territorio, Energia, Costruire) a Ravenna, in Via dell’agricoltura, 5. L’evento, intitolato “FUTURA” , ha celebrato l’espansione dell’offerta formativa superiore, ribadendo il ruolo cruciale degli ITS come “LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI“.

La nuova struttura a Ravenna si posiziona come un punto di riferimento strategico per la formazione tecnica superiore nell’ambito dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e della Green Energy. L’inaugurazione e la conseguente attività didattica si inseriscono nel contesto della riforma degli ITS e sfruttano i fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) come opportunità di crescita per il sistema dell’istruzione professionale.

Il “gioco di squadra” tra Istituzioni, Regione, Imprese e Scuole.

La cerimonia di inaugurazione, avviata dalla registrazione dei partecipanti alle 15:00, ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale, formativo ed economico, sottolineando la sinergia che caratterizza i percorsi ITS.

Il dibattito si è concentrato su temi fondamentali per il futuro del Paese, seguendo la successione degli interventi:

Alessandro Barattoni (Sindaco di Ravenna) ha portato i saluti di benvenuto, sottolineando l’importanza dell’investimento in formazione per il territorio.

(Sindaco di Ravenna) ha portato i saluti di benvenuto, sottolineando l’importanza dell’investimento in formazione per il territorio. Massimo Pellegrini (Presidente Scuola Politecnica Associazione ITS Regione Emilia Romagna) ha illustrato il quadro normativo, approfondendo come la riforma degli ITS e i fondi PNRR rappresentino un’opportunità di crescita del sistema dell’istruzione professionale.

(Presidente Scuola Politecnica Associazione ITS Regione Emilia Romagna) ha illustrato il quadro normativo, approfondendo come la e i fondi PNRR rappresentino un’opportunità di crescita del sistema dell’istruzione professionale. Vincenzo Colla (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna) è intervenuto sulla strategia regionale , toccando i temi di Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca.

(Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna) è intervenuto sulla , toccando i temi di Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca. Sergio Baroni (Presidente Fondazione ITS TEC Academy) ha dato il benvenuto, mentre Chiara Pancaldi (Direttore Fondazione ITS TEC) ha presentato l’offerta formativa, focalizzata su nuove competenze e opportunità occupazionali per la sostenibilità e l’efficienza energetica di edifici, impianti e territorio.

(Presidente Fondazione ITS TEC Academy) ha dato il benvenuto, mentre (Direttore Fondazione ITS TEC) ha presentato l’offerta formativa, focalizzata su per la sostenibilità e l’efficienza energetica di edifici, impianti e territorio. Paolo Zoppellari (esperto ambientale Studio ZGA Ravenna) ha affrontato il tema della Green energy ed economia circolare come elementi chiave per migliorare la sostenibilità del sistema produttivo.

(esperto ambientale Studio ZGA Ravenna) ha affrontato il tema della come elementi chiave per migliorare la sostenibilità del sistema produttivo. Roberto Belletti (Responsabile CNA Installazione Impianti Ravenna e CNA Emilia-Romagna) ha evidenziato come la formazione ITS serva da connessione diretta tra istruzione e lavoro , sottolineando il ruolo fondamentale delle imprese e degli studi professionali.

(Responsabile CNA Installazione Impianti Ravenna e CNA Emilia-Romagna) ha evidenziato come la serva da , sottolineando il ruolo fondamentale delle imprese e degli studi professionali. Veronica Testa (Ph.D. Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia) ha trattato l’integrazione tra percorsi ITS e mondo accademico, discutendo il ruolo dell’Università in termini di didattica e crediti in filiera.

La nuova rappresenta un investimento concreto per formare i tecnici altamente specializzati richiesti dalla transizione ecologica e dalla digitalizzazione del settore delle costruzioni e dell’energia.

Si ricorda che le iscrizioni sono state prorogate fino al 31/10/2025 ore 13.00