Si è tenuta il 9 ottobre 2025, alle ore 15:00, l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione ITS TEC Academy (Istituto Tecnologico Superiore per Territorio, Energia, Costruire) a Ravenna, in Via dell’agricoltura, 5. L’evento, intitolato “FUTURA” , ha celebrato l’espansione dell’offerta formativa superiore, ribadendo il ruolo cruciale degli ITS come “LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI“.
La nuova struttura a Ravenna si posiziona come un punto di riferimento strategico per la formazione tecnica superiore nell’ambito dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e della Green Energy. L’inaugurazione e la conseguente attività didattica si inseriscono nel contesto della riforma degli ITS e sfruttano i fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) come opportunità di crescita per il sistema dell’istruzione professionale.
Il “gioco di squadra” tra Istituzioni, Regione, Imprese e Scuole.
La cerimonia di inaugurazione, avviata dalla registrazione dei partecipanti alle 15:00, ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale, formativo ed economico, sottolineando la sinergia che caratterizza i percorsi ITS.
Il dibattito si è concentrato su temi fondamentali per il futuro del Paese, seguendo la successione degli interventi:
- Alessandro Barattoni (Sindaco di Ravenna) ha portato i saluti di benvenuto, sottolineando l’importanza dell’investimento in formazione per il territorio.
- Massimo Pellegrini (Presidente Scuola Politecnica Associazione ITS Regione Emilia Romagna) ha illustrato il quadro normativo, approfondendo come la riforma degli ITS e i fondi PNRR rappresentino un’opportunità di crescita del sistema dell’istruzione professionale.
- Vincenzo Colla (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna) è intervenuto sulla strategia regionale, toccando i temi di Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca.
- Sergio Baroni (Presidente Fondazione ITS TEC Academy) ha dato il benvenuto, mentre Chiara Pancaldi (Direttore Fondazione ITS TEC) ha presentato l’offerta formativa, focalizzata su nuove competenze e opportunità occupazionali per la sostenibilità e l’efficienza energetica di edifici, impianti e territorio.
- Paolo Zoppellari (esperto ambientale Studio ZGA Ravenna) ha affrontato il tema della Green energy ed economia circolare come elementi chiave per migliorare la sostenibilità del sistema produttivo.
- Roberto Belletti (Responsabile CNA Installazione Impianti Ravenna e CNA Emilia-Romagna) ha evidenziato come la formazione ITS serva da connessione diretta tra istruzione e lavoro, sottolineando il ruolo fondamentale delle imprese e degli studi professionali.
- Veronica Testa (Ph.D. Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia) ha trattato l’integrazione tra percorsi ITS e mondo accademico, discutendo il ruolo dell’Università in termini di didattica e crediti in filiera.
La nuova rappresenta un investimento concreto per formare i tecnici altamente specializzati richiesti dalla transizione ecologica e dalla digitalizzazione del settore delle costruzioni e dell’energia.
Si ricorda che le iscrizioni sono state prorogate fino al 31/10/2025 ore 13.00