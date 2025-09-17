Prende il via il 22 settembre all’ITIS “Nullo Baldini” di Ravenna la terza edizione del progetto di didattica orientante, dedicato agli studenti delle classi prime, approvato dal Collegio Docenti lo scorso 4 settembre e in programma fino al 9 ottobre 2025. Autrice e referente la Prof.ssa Emanuela Caprarulo Docente, Pedagogista presso l’Istituto e orientatrice accreditata ASNOR.

L’iniziativa, inserita nelle ore di Educazione Civica, accompagna i ragazzi nel delicato momento di accoglienza e inserimento nel nuovo percorso scolastico, offrendo strumenti per riconoscere le proprie potenzialità, vivendo con maggiore serenità e consapevolezza il ruolo di studente.

Il progetto prevede tre incontri settimanali a carattere laboratoriale, con metodologie attive come brainstorming, cooperative learning e tutoring. Tra gli obiettivi: sviluppare motivazione allo studio, rafforzare il senso di appartenenza alla classe e favorire la costruzione di un percorso scolastico e personale più consapevole. Fondamentale il coinvolgimento delle Famiglie, chiamate ad un incontro conclusivo per riflettere insieme sul ruolo educativo e sulle strategie più efficaci di accompagnamento.