Italia Viva si presenterà a Lugo venerdì 8 novembre alle ore 21 nella sala conferenze del Carmine in corso Garibaldi 16, dove si terrà un incontro pubblico alla presenza del deputato, Marco Di Maio (capogruppo in Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, rieletta per un secondo mandato con l’80% dei voti.

All’incontro interverranno anche altri aderenti ad Italia Viva in provincia di Ravenna, tra i quali Roberto Fagnani, Sabrina Mondini, Fabrizio Lolli.

“E’ uno dei primi incontri organizzati nel nostro territorio per iniziare il lavoro di squadra che il nuovo partito porterà avanti in provincia di Ravenna e in Romagna – spiegano i promotori -, si parlerà anche dei principi fondanti di Italia Viva analizzando la Carta dei Valori che recentemente è stata presentata a Firenze all’evento della stazione Leopolda. Seguiranno altri incontri nelle prossime settimane in diverse città , anche in vista delle prossime elezioni regionale per l’Emilia Romagna dove Italia Viva sosterrà la riconferma di Stefano Bonaccini appoggiando la lista civica personale del presidente”.