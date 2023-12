Ieri sera, nella sala dei gruppi consiliari del comune di Faenza, si è tenuto il congresso cittadino di Italia Viva.

L’obbiettivo era l’elezione del coordinatore della Romagna Faentina.

Con la presenza del presidente provinciale, Roberto Fagnani, del capogruppo in Consiglio Comunale e dell’Unione dei Comuni, Alessio Grillini, e dell’assessore Federica Rosetti, l’assemblea degli iscritti ha votato all’unanimità Mirko Rivalta.

“Un grande in bocca al lupo al nuovo coordinatore, che fin da subito dovrà adoperarsi per diverse sfide” scrive in una nota stampa il gruppo di Italia Viva