Sabato 27 Agosto 2022 ore 11, a Ravenna in via Gioacchino Rasponi no. 11, Italia Viva inaugurerà l’apertura della nuova sede provinciale dando anche il via alla campagna elettorale per le politiche 2022. Alla presenza del responsabile provinciale Roberto Fagnani, dell’On. Marco Di Maio, dei coordinatori territoriali di Ravenna, Russi, Cervia, Bassa Romagna e Romagna Faentina, e con la plausibile presenza di alcuni candidati di coalizione per le elezioni 2022, Italia Viva Ravenna celebrerà il raggiungimento di questo importante passo nella direzione della crescita. In un’epoca di partiti liquidi caratterizzati da una linea politica e da una struttura non ben definite e che si adeguano alle istanze del momento, Italia Viva vuole invece rimarcare la propria figura di un partito strutturato, con una sua linea politica chiara e una sua presenza concreta sul territorio. La sede si trova in zona centrale, dietro Piazza Kennedy e a ridosso di Piazza Dell’Aquila, facilmente raggiungibile da tutti i cittadini che volessero fare visita, chiedere informazioni, partecipare alla vita politica o dare il loro sostegno.

All’evento del 27 Agosto parteciperanno anche i dirigenti di Azione e del P.R.I. per ufficializzare in contemporanea l’apertura di uno spazio riservato al comitato elettorale “Calenda Renew Europe” , con la presenza tutti i giorni di alcuni rappresentanti di coalizione in grado di garantire l’apertura degli uffici per ampie fasce orarie e poter accogliere tutti i cittadini interessati al programma elettorale e a conoscere i candidati di coalizione.

Con questo passo importante e concreto sotto il profilo logistico ed economico, Italia Viva desidera ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato alla sua realizzazione e offrire alla cittadinanza un luogo di incontro e di discussione politica che possa soddisfare le più ampie fasce della nostra comunità.