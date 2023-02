Italia Viva risponde al Movimento 5 Stelle all’interno della polemica legata all’annullamento di alcune sanzioni dell’autovelox sulla circonvallazione:

“Italia Viva ha portato avanti fin dalla campagna elettorale a fianco di Massimo Isola sindaco il tema circonvallazione, e la sua messa in sicurezza. Gli interventi del capogruppo Alessio Grillini rientrano in questo preciso perimetro. La messa in sicurezza di questa arteria stradale strategica per la città, e l’importanza, in una lettura direttamente correlata, di pensare all’installazione di apparecchi di rilievo della velocità nel pieno rispetto della legge. Solo e soltanto per un nobile fine, quello della tutela degli utenti della strada e dei cittadini.

Del resto sono anni che Grillini si batte per la sicurezza della circonvallazione, e degli utenti della strada e ciò che lui ha messo in discussione non è il rispetto delle regole, a cui è strettamente legato. L’apporto di Grillini e di Italia Viva alla maggioranza è sempre stato puntuale e leale, mai un voto diverso in consiglio comunale, e questo ci piace sottolinearlo. Il fatto di stare in maggioranza, non significa però stare silenti, e non dare liberamente il proprio contributo al dibattito politico per un tema tra l’altro per noi identitario.”