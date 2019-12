Italia Viva Faenza sta scaldando i motori. In questi giorni ci sono stati i primi confronti con la cittadinanza, ed è emersa l’esigenza di avviare una serie di incontri conoscitivi e di ascolto con tutti gli interlocutori della città, imprese, associazioni, realtà del volontariato, società sportive, rioni.

Solo così, confrontandosi con le persone, riteniamo sarà possibile individuare proposte efficaci per le imminenti elezioni di Faenza 2020.

Italia Viva – lo ribadiamo – nasce per essere il partito delle idee e delle proposte che guardino avanti, e cogliere ogni singola opportunità di crescita per il territorio tramite un lavoro attento e concreto sul campo.

In questo percorso sicuramente temi importanti per la città come lo sviluppo economico, il terzo settore e la sicurezza avranno una grande considerazione. Comprendiamo bene che in un mondo in continuo divenire, su questo ultimo tema, si debba essere vigili, ed in grado di mettere in campo, anche grazie alla tecnologia, nuove proposte, strutturate in rete con tutte le forze dell’ordine che presidiano quotidianamente il territorio.

In ultimo, un inciso sul toto nomi per il candidato sindaco.

Legittimo che i partiti e le liste civiche che in questi dieci anni hanno guidato la città vogliano decidere il prossimo candidato sindaco, ma la scelta del nome e del metodo (primarie o accordo), senza prima condividere la base di un programma su cui lavorare insieme, si riferisce a una logica fatta di vecchi schemi e tatticismi politici che non ci appartengono.

Italia Viva è ovviamente disponibile a lavorare per un’ampia coalizione che vada a comprendere anche il centro moderato e riformista, ma crediamo sia d’obbligo condividere con serenità, in un confronto aperto e costruttivo, prima un programma e poi un nome che possa essere il punto di partenza per una nuova stagione politica.

Mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30 al caffè Rossini, si terrà lo scambio degli auguri tra gli iscritti a Italia Viva Faenza. Invitiamo tutta la cittadinanza a condividere con noi questo momento informale prima delle feste natalizie.