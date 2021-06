“Grazie al Ministero della famiglia, guidato dalla Ministra di Italia Viva Elena Bonetti, e all’importante lavoro di raccordo tra esigenze del territorio locale e Governo, svolto dal nostro Rappresentante in parlamento Marco Di Maio, sono in arrivo risorse fresche per i centri estivi e i Comuni della Romagna. Si tratta di 2 milioni e 300mila euro dedicati al potenziamento dei centri estivi diurni” ad affermarlo sono l’assessore Rossella Fabbri, Alessio Grillini, capogruppo nel consiglio comunale di Faenza per Italia Viva, Mirko Rivalta e Federica Rosetti, coordinatori della sezione manfreda.

“Le risorse serviranno a far sì che le rette dei centri estivi restino basse e permettano di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà; e a sostenere i Comuni nell’erogazione di un servizio educativo fondamentale”.

Anche il Comune di Faenza rientra fra quelli che riceveranno un contributo significativo: 128 mila euro per i ragazzi e le loro famiglie.

“L’educazione e i ragazzi devono essere al centro di ogni investimento” sottolinea Italia Viva.

“Da parte di Italia Viva Faenza un orgoglioso grazie alla Ministra Bonetti, sempre attenta alle esigenze delle comunità locali e all’Onorevole Marco Di Maio per operarsi quotidianamente al fine di trovare risposte e soluzioni ai fabbisogni del nostro territorio”