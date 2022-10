Il nuoto artistico italiano si è preso la scena dei Mondiali DSISO, ad Albufeira, in Portogallo, a suon di medaglie. Una competizione sfruttata al meglio dalle sincronette allenate da Floriana De Vivo ed Ester Lazzari. La ciliegina sulla torta delle quattro medaglie conquistate è senza alcun dubbio l’oro di Marta Cantero. Nella specialità del Solo free, l’Azzurra ha totalizzato un punteggio super: 42,0668. Battute l’argentina Ranceze e la messicana Pacheco. Festa anche Martina Sassani e Livia Travia, che hanno conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo nella gara del Solo tech, arrendendosi solo a una strepitosa Ranceze. Sassani e Cantero si sono poi aggiudicate la medaglia di argento nell’unica gara in coppia a cui l’Italia ha preso parte, il Duo tech.

In tutto questo però c’è stato spazio anche per Ravenna. Ha fatto il suo debutto in Nazionale e ad un Mondiale Sara Lazzari, nel solo free, esordiente in una competizione internazionale. Un ottimo debutto che ha portato la giovanissima ravennate a sfiorare il podio. Un quarto posto che comunque ha lasciato molta soddisfazione. Una soddisfazione doppia perché Sara, che fa parte del Nuoto Sincronizzato Swimfit Ravenna, una passione per il nuoto sincronizzato fin da bambina, è abitualmente allenata dalla sorella Ester, al suo fianco anche in Nazionale per questa trasferta.

La rassegna mondiale si è conclusa per l’Italia a 31 medaglie, tra nuoto e nuoto artistico. Un Mondiale nel quale l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista, ponendo le basi anche per gli anni a venire. E una di queste basi sembra poter essere ravennate.

Nella giornata di lunedì è previsto il ritorno in Italia della delegazione azzurra. Anche in città si prepara la festa.