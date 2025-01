Si torna a parlare di alberi con le segnalazioni pervenute a Italia Nostra sull’abbattimento di un bosco privato in zona via Vicoli. Da una prima verifica, sembra essere autorizzato dal Comune, ma per sicurezza l’associazione farà un accesso agli atti. L’appello è in ogni caso quello di valutare altre strade prima di abbattere alberature mature che offrono biodiversità, riparo e regolano le temperature