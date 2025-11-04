Venerdì 14 novembre, alle 17.30, nella galleria di Palazzo Laderchi, in corso Garibaldi 2, Italia Nostra presenta il volume “Palazzo Laderchi. Da nobile residenza a patrimonio della città”.

Interverranno l’autrice dell’opera, Marcella Vitali, e il sindaco di Faenza, Massimo Isola.

Il libro si propone di ricostruire le vicende del palazzo, dei suoi proprietari e delle diverse fasi costruttive; gli apparati decorativi, realizzati nell’arco di un secolo, rappresentano uno splendido esempio della civiltà della casa decorata faentina.

La pubblicazione, che è stata realizzata dalla Sezione di Faenza di Italia Nostra, vuole costituire un punto fermo per una riflessione sul presente e il futuro di uno dei più importanti edifici pubblici della città.