Italia Nostra denuncia una “Strage di fauna protetta agli scavi di Santa Croce”

“Lunedì 31 marzo giunge segnalazione della presenza di centinaia di rospi smeraldini (Bufotes viridis) nella zona del complesso monumentale della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia. Il loro canto viene registrato, in un attimo di indescrivibile poesia notturna: certamente si tratta degli scavi allagati di Santa Croce, che, nell’incuria, regalano un’inaspettata lirica urbica al cospetto dei monumenti paleocristiani tra i più sacri e preziosi al mondo. Il gracidare è stato identificato con sicurezza da esperti”.

Italia Nostra denuncia la scomparsa dei rospi smeraldini negli scavi di Santa Croce. Nei giorni scorsi, infatti, gli scavi sono stati svuotati dalle acque e dei rospi non vi è più stata traccia: “La verifica è stata eseguita per alcune sere consecutive. L’acqua dagli scavi è stata aspirata, e con tutta probabilità anche le centinaia di rospi. Una strage”.

Nonostante qualcuno possa sorridere, il rospo smeraldino è specie particolarmente protetta dalla Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna” ed è elencato in appendice II della Convenzione di Berna e appendice IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE): “Dunque la sua uccisione rappresenta un reato, con sanzioni per svariate migliaia di euro”.

“Non riteniamo che i rospi debbano abitare presso gli scavi di Santa Croce: ma se per qualche motivo vi sono finiti, non possono essere uccisi – come probabilmente accaduto – ignorando le leggi. Tra l’altro pare che gli scavi si stiano nuovamente allagando. Un episodio sconcertante che verrà segnalato e che mostra incuria, degrado e scarsa conoscenza a tutti i livelli, sia del patrimonio archeologico che di quello ambientale”.