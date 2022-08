“Stefano Puzzer, il portuale di Trieste sindacalista noto a livello nazionale per le battaglie contro l’imposizione dei green pass, sarà ospite al banchetto per la raccolta firme a CERVIA DOMENICA 14 agosto) dalle 18,30 alle 21,30 presso la Pizzeria Semplice, in Piazzetta Pisacane.

Puzzer, candidato alla Camera in Emilia Romagna nel collegio 2, ha scelto Italexit, il partito fondato a Gianluigi Paragone che i sondaggi danno in costante crescita, evidenziando che “il programma politico di Italexit è una battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass e contro l’invio di armi all’Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell’Italia, che sembra tutti sottovalutino”.

“Da diverso tempo abbiamo cercato di unire il dissenso per andare avanti con forza – ricalca Puzzer -. Non è stato semplice scegliere di candidarci, poiché non ci sembrava che fossimo noi quelli che dovevano candidarsi, ma se possiamo unire il dissenso mettendoci un’altra volta la faccia, noi lo facciamo”.

Ospitarlo nella nostra zona con questo mini tour che toccherà sia l’Emilia che la Romagna è molto importante. Tanti sono i cittadini ed i lavoratori che hanno lottato fortemente contro le incredibili imposizioni del Governo.

Tanti sono stati sospesi senza retribuzione, altri sono stati licenziati. Cose accadute solo nel nostro Paese.

Stefano Puzzer, tosto come tutti i friulani, ci ha messo la faccia fin da subito e con i suoi colleghi… pure loro candidati nelle liste di Italexit, sono diventati per “chi non molla mai” un punto di riferimento.

Lo stesso Puzzer ha pagato pesantemente la sua integrità poiché è stato licenziato e in tutta questa vicenda ha ricevuto alcuni DASPO e relativi fogli di via nei confronti dei quali ha presentato ricorsi che sono stati tutti accolti.”