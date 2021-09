È inconcepibile come un Sindaco spalleggi un provvedimento così privo di logica e che discrimina chi non può o non vuole vaccinarsi, agendo nel pieno rispetto della legge, perché ricordiamo al Sindaco uscente, che non è prevista l’obbligatorietà vaccinale.

Sconcerto, questa è la parola che è ci venuta in mente leggendo i fatti di cronaca riguardo l’esclusione di alcuni genitori all’ingresso dell’asilo “il veliero di Porto Corsini”, è inaccettabile che avvengano queste discriminazioni.

È altrettanto vero che il Sindaco e la sua Giunta non siano intervenuti in merito, se non per dare una risposta superficiale e sommaria definendo la questione “una sciocchezza”, che non risolve il problema di fondo, ovvero che i genitori saranno costretti a rimanere fuori dall’asilo.

Ringraziamo la candidata Sindaco Veronica Verlicchi per aver condiviso assieme agli altri 9 candidati la questione, ringraziamo inoltre il candidato al consiglio comunale e consigliere uscente Gianfilippo Nicola Rolando per aver sollevato questa vergognosa questione.