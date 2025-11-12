Nella seduta di ieri, martedì 11 novembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione, modificata in corso di seduta, presentata dal consigliere Igor Gallonetto (Movimento 5 stelle) “Istituzione di un percorso verso un menù ‘sano e sostenibile’ per la salute dei cittadini e dell’ambiente”.

Sono intervenuti nella discussione i consiglieri:

Falco Caponegro (Fratelli d’Italia), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Filippo Donati (Viva Ravenna), Igor Bombardi (Pd), Chiara Francesconi (Progetto Ravenna), Nicola Staloni (Avs), Francesco Stucci (Partito repubblicano italiano), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Igor Gallonetto (Movimento 5 stelle), Luca Cortesi (Pd).