Istituto Agrario: inaugurati tre nuovi erogatori d’acqua potabile per ridurre i rifiuti in plastica

Questa mattina, presso l’Istituto tecnico agrario “Luigi Perdisa” di Ravenna, sono stati inaugurati tre nuovi erogatori d’acqua potabile, che potranno essere utilizzati da tutti gli studenti e dal personale della scuola. Gli erogatori, installati da Romagna Acque in collaborazione con il Comune di Ravenna e Atersir, serviranno a ridurre la produzione di rifiuti in plastica incentivando l’utilizzo di bottiglie e borracce monouso. L’obiettivo, come ha spiegato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale durante l’inaugurazione, è quello di installare per l’inizio del prossimo anno scolastico 90 erogatori nelle scuole medie e superiori di tutto il Comune.