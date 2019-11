L’Istituto Olivetti-Callegari, polo professionale statale della città negli indirizzi dei Servizi Commerciali e della Manutenzione e Assistenza Tecnica, rinnova il suo ciclo di attività dedicate all’orientamento degli alunni delle scuole medie a partire da sabato 16 novembre con il primo Open day dalle ore 15 alle ore 18.

Grazie alla riforma degli istituti professionali in vigore dallo scorso anno scolastico, l’istituto è in grado di fornire un nuovo modello organizzativo caratterizzato da una didattica più flessibile, da un maggiore uso dei laboratori, dalla presenza di un docente /tutor per ogni studente e tanto altro ancora.

Nell’ambito dei Servizi Commerciali, l’Olivetti-Callegari si è arricchito di un nuovo indirizzo, quello di Web per la Community. Questo nuovo percorso innovativo aggiunge alla preparazione del tecnico dei servizi commerciali la gestione della comunicazione aziendale sui social network, la creazione e la gestione della presenza in rete del marchio aziendale, la cura del rapporto e del dialogo sui social e la collaborazione alla realizzazione di campagne di web marketing.

È attivo, inoltre, il percorso serale di Manutenzione e Assistenza Tecnica per permettere agli adulti, nell’arco massimo di tre annualità, di ottenere il diploma di Stato completando il ciclo di studi eventualmente interrotto in passato o iniziandolo completamente.

L’open day sarà l’occasione per alunni e famiglie di entrare nel dettaglio dell’impianto curriculare della scuola e di questi rilevanti cambiamenti nonché di visitare i locali della sede unica e rinnovata di via Umago 39, dai laboratori alle classi, ambienti all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

La scuola proseguirà con le iniziative di orientamento con l’open night di venerdì 13 dicembre dalle ore 18:30 alle 21:30, preceduto dalle ore 17:00 dal festival della cultura tecnica, e l’open day di sabato 11 gennaio dalle 15:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.olivetticallegari.edu.it