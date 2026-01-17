Nel corso del 2025 la Polizia Locale di Ravenna ha svolto una intensa attività di controllo del territorio nel quartiere denominato Isola di San Giovanni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di criminalità, degrado urbano, disagio sociale e comportamenti contrari alle regole della civile convivenza, in grado di alimentare la percezione di insicurezza tra i cittadini.

Complessivamente sono stati effettuati 315 servizi di pattugliamento, di cui 67 in orario mattutino, 127 pomeridiani e 121 serali, ai quali si aggiungono 48 servizi coordinati con personale in uniforme e in abiti civili e 30 servizi interforze.

L’attività di presidio ha portato al controllo di 1.846 persone, di cui 1.549 straniere, e alla denuncia di 252 soggetti all’Autorità giudiziaria per una vasta gamma di reati, tra cui quelli contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la pubblica incolumità, la pubblica fede, l’amministrazione della giustizia, la tranquillità pubblica, oltre a violazioni in materia di immigrazione, stupefacenti, armi, misure di prevenzione e guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dell’anno 10 persone sono state arrestate, sei in flagranza di reato e quattro in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

Sul piano amministrativo sono state contestate 891 violazioni, in gran parte legate al consumo di alcol in aree non consentite, ubriachezza manifesta, irregolarità nella circolazione dei monopattini, stazionamenti indebiti, attività assimilabili al campeggio, consumo di sostanze stupefacenti e altre condotte di disturbo o degrado urbano.

Sono stati inoltre emessi 174 ordini di allontanamento, prevalentemente nei confronti di cittadini stranieri. Per 12 soggetti è stata proposta alla Questura l’applicazione del divieto di accesso urbano (Daspo urbano) per un anno, misura accolta nei confronti di quattro persone.

Il bilancio complessivo conferma il costante impegno della Polizia Locale nel presidio dell’area dell’Isola di San Giovanni e nel contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado, a tutela della sicurezza e della qualità della vita dei residenti.