Un’intera giornata (e serata), dedicata a tutti coloro che vogliano conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’ISIA di Faenza, tra le prime scuole universitarie di design in Italia, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan.

Giovedì 28 luglio 2022 sarà presentata la nuova offerta formativa del corso triennale in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e innovativi (equipollente alla laurea universitaria L-4-Disegno industriale) e dei due bienni in Design del Prodotto e progettazione con materiali ceramici e innovativi e in Design della Comunicazione(equipollenti alla laurea magistrale universitaria in Design LM-12).

Durante la giornata sarà inoltre possibile fare un’esperienza diretta di progettazione partecipando al workshop Inchiostro e grafica. I futuri studenti potranno trasformare le proprie immagini attraverso il segno manuale della punta secca in matrici incise, inchiostrate e stampate al torchio.

Attività riservata a studenti esterni, iscrizione a: orientamento@isiafaenza.it

max 15 posti.

PROGRAMMA

Giovedì 28 luglio 2022

09:30 – Biblioteca Bruno Munari

ISIA: una istituzione universitaria che dialoga con il mondo del lavoro

Presentazione dei corsi di I e II livello in Design del Prodotto e Design della Comunicazione con la direttrice Arch. Maria Concetta Cossa, gli studenti e i docenti ISIA.

10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Inchiostro e grafica

Workshop tenuto da Enrico Versari

17:30 – Biblioteca Bruno Munari

18:30

Aperitivo

21:30

Design Show

Nel giardino dell’ISIA sfliano i progetti degli studenti, a cura di Stefania Bertoni. Tra questi i prototipi sperimentali Gioielli. Ornamenti per il corpo, CompostiAMO, Fuori Porta/Porta fuori – FRM Sport Utility Bike e altri progetti presentati nell’ambito della mostra Fabbrica Isia Faenza, ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano in occasione della Milano Design Week 2022.

22:00

#festaestateisiafaenza

Una serata per festeggiare la conclusione dell’anno accademico appena trascorso e per fare incontrare le studentesse e gli studenti dell’ISIA di Faenza con chi sta pensando di intraprendere lo stesso percorso di studi: un’occasione preziosa per stare insieme, divertirsi e conoscere più da vicino tutto ciò che può offrire l’istituto faentino.