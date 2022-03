ISIA Faenza ha indetto una Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di Assistente (Area II del CCNL Comparto Afam del 4 agosto 2010).

entro e non oltre il giorno 21 marzo 2022, secondo le seguenti modalità: presentazione diretta all’ufficio protocollo negli orari di apertura; raccomandata con avviso di ricevimento non fa fede il timbro postale; o in alternativa con posta elettronica certificata PEC all’indirizzo La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, secondo il modello allegato al bando, dovrà pervenire in busta chiusa,, secondo le seguenti modalità: presentazione diretta all’ufficio protocollo negli orari di apertura; raccomandata con avviso di ricevimento non fa fede il timbro postale; o in alternativa con posta elettronica certificata PEC all’indirizzo protocollo@pec.isiafaenza.it da un indirizzo pec personale del candidato con sottoscrizione dei documenti mediante firma digitale).

Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL del 4/08/2010 del Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per il biennio economico 2008/2009, come modificato dal CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 e salvi i successivi rinnovi.

La data dell’eventuale preselezione e della prova pratica saranno rese note sul sito web dell’ISIA nella sezione news. E’ prevista una prova scritta e un colloquio.

Le prove d’esame consisteranno in:

1) una prova pratica individuale, intesa a valutare la capacità operativa del candidato su postazioni informatiche, relativa a:

Conoscenza sistema operativo Windows XP e successivi, con uso di rete uffici;

b. gestione della posta elettronica e navigazione web con uso dei programmi di posta elettronica e internet più diffusi;

c. uso degli applicativi Office (Word, Excel, Access);

d. profilo e competenze dell’Assistente;

La prova pratica verterà anche sulle materie oggetto del colloquio.

2) un colloquio avente per oggetto competenze e contenuti propri della qualifica ed in particolar modo su: elementi di diritto amministrativo; conoscenza del codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); nozioni di Contabilità di Stato con particolare riferimento alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; ordinamento del Ministero dell’Università e Ricerca e, in particolare, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (D.Lgs. n. 297/1994, Legge

508/1999, DPR 132/2003); conoscenza dell’ordinamento didattico degli ISIA e degli Istituti Afam; profilo e competenze dell’Assistente.

La prova orale potrà prevedere anche un breve colloquio in lingua Inglese.

Le sedute della Commissione per lo svolgimento nelle prove orali sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascun candidato. Detto elenco verrà affisso nell’albo dell’ISIA. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli.

Al termine delle prove d’esame, la Commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l’ordine decrescente, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. La graduatoria terrà conto dei titoli, delle precedenze e preferenze previste dagli articoli del presente bando. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 8 verranno invitati, sulla base delle esigenze dell’Istituzione, a stipulare contratto di lavoro a tempo determinato con il Presidente dell’ISIA per la qualifica di Assistente, previo apposito atto di individuazione quali aventi titolo all’assunzione in servizio, presso l’Istituto stesso, a firma dello stesso Presidente.

Il bando completo è scaricabile sul sito di ISIA Faenza.