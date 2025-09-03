Il Conservatorio G. Verdi di Ravenna annuncia l’apertura della terza e ultima “call” di ammissioni, con iscrizioni che vanno dall’ 1 al 26 Settembre.

Un’offerta formativa caratterizzata da corsi propedeutici, singoli, trienni di primo livello, bienni di secondo livello e dottorati di ricerca. Una moltitudine di opportunità, con discipline classiche ma anche pop – rock, passando per i corsi di: Arpa, Bassotuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clarinetto basso, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Contrabbasso, Corno, Corno inglese, Direzione di coro e composizione corale, Direzione d’orchestra, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Liuto, Maestro collaboratore, Musica applicata, Musica d’insieme da camera, Musiche tradizionali e da ballo della tradizione emiliano – romagnola, oboe, organo, ottavino, pianoforte, saxofono, strumenti a percussione, tecnico del suono, tromba, trombone, viola, viola da gamba – indirizzo violone, violino, violino barocco, violoncello, violoncello barocco; ma anche di musica antica, comprendenti il nuovo triennio di primo livello (con relativo corso propedeutico) in canto rinascimentale e barocco, il cui accreditamento è stato ottenuto per la prima volta nel presente anno accademico.

Il conservatorio ravennate promuove inoltre per il nuovo Anno Accademico laboratori strumentali nei diversi generi musicali, con percorsi differenziati e aperti a tutti senza limiti d’età, quali: Arpa, Armonica a bocca cromatica, Chitarra, Fagotto, Fisarmonica, Liuto, Musiche tradizionali Emiliano-Romagnole da ballo, Oboe, Orchestra didattica (ODV), Organo liturgico, Ottoni (classico, ritmico-moderno, jazz, pop, rock, Corno, Tromba, Trombone, Eufonio, Sousafono, Cimbasso, congeneri), Percussioni, Batteria, Strumenti ad arco (Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Viola da gamba, Violone, Violino barocco, Violoncello barocco, Viola da braccio) ed altri.