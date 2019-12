Le iscrizioni alle scuole primarie (elementari), secondarie di I e di II grado (medie e superiori) possono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema ” Iscrizioni on line “.

A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca MIUR.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 si può accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione.

Chi ha un’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio 2020.

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.