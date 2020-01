Nuova possibilità per diventare guide ambientali e accompagnatore turistico a Ravenna.

E’ in partenza il nuovo corso abilitante per figure accompagnatorie, organizzato da Iscom E.R. Ravenna e da Confcommercio Ravenna.

Negli ultimi 5 anni, Iscom E.R. ha ‘diplomato’ circa 50 nuove figure professionali in 4 corsi dedicati al turismo.

Nell’ultima edizione del 2019 sono stati 19 i nuovi accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche che hanno superato brillantemente l’esame del percorso formativo. Su 19 abilitati, 8 erano donne e 11 uomini: 3 di nazionalità straniera (ucrania russa e inglese). Di norma i partecipanti a questi corsi hanno un’età compresa tra i 30 anni e i 60 anni, in molti lavorano già, e non è detto proprio in campo turistico.

Infatti, nell’ultimo corso hanno partecipato un architetto, un idraulico, una bancaria con la passione per i viaggi, l’impiegata, tutti accomunati dalla passione per il turismo e i viaggi.

Per l’edizione 2020 i candidati sosterranno una prova orale atta a verificare per le guide ambientali escursionistiche la conoscenza approfondita dei principali aspetti ambientali e naturalistici e una lingua straniera al livello B2; per aspirare alla figura di accompagnatore turistico è richiesta la conoscenza di una lingua straniera con livello B2.

I candidati che risulteranno idonei potranno accedere ai corsi abilitanti che inizieranno entro la fine di marzo e termineranno con l’esame a fine giugno, i corsi si svolgeranno nelle aule di Iscom E.R. Ravenna in Via Oriani in orario pomeridiano e/o serale.

I partecipanti dovranno frequentare 150 ore di aula, le lezioni verteranno su diversi settori professionali quali il ruolo e quadro normativo-istituzionale, la relazione con il cliente, la sicurezza, i servizi di accompagnamento, gli adempimenti amministrativi e l’offerta del servizio.

Al termine dei corsi i partecipanti sosterranno un esame con prova di simulazione e colloquio: a chi supererà l’esame verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. La Commissione sarà composta da un Responsabile del Servizio regionale in materia di Turismo, un esperto di aspetti ambientali e naturalistici, un esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d’esame e il coordinatore del corso.

Le domande di iscrizione vanno inviate a: Iscom E.R. Ravenna, Via di Roma 102 Ravenna, info.ravenna@iscomer.it. Per info: Tel. 0544.515651 (Romina Dessì).