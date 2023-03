Sono state 16 le guide turistiche ravennati che hanno partecipato al momento formativo, organizzato da Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con il Sindacato Guide Turistiche Confcommercio Ravenna, per illustrare e approfondire la Mostra “L’Arte della Moda – L’età dei sogni e delle rivoluzioni” che si sta svolgendo ai Musei di S. Domenico di Forlì e che ha aperto sabato 18 marzo.

Relatore del seminario con vasta esperienza nel campo, il professor Michele Vello, laureato in storia dell’arte presso l’Università di Udine e docente di Fashion Trend and Research. Dal 2016 si occupa di divulgazione della storia del costume per associazioni culturali in Veneto e collabora attivamente per la formazione delle guide turistiche del Veneto e dell’Umbria.

Il seminario si inserisce in un percorso di formazione professionale per una categoria che a livello turistico è fondamentale per il nostro territorio. Ricordiamo che periodicamente Iscom E.R. Ravenna organizza corsi per abilitare figure accompagnatorie turistiche.

Inoltre, stanno partendo corsi gratuiti riservati alle donne, residenti o domiciliate in regione, che vogliono acquisire conoscenze, competenze e abilità digitali come ad esempio navigare nel WEB: cercare, organizzare, confrontare e gestire dati e contenuti; comunicare “digitalmente”: condividere e collaborare; Content Creator: sviluppare contenuti digitali; Cyber Sicurezza: la protezione dei dati, di sé stessi e dell’ambiente; Digital problem solving: opportunità di crescita, creatività e soluzione dei problemi.