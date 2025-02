Domenica pomeriggio la Polizia Locale di Ravenna ha proceduto all’arresto di un 27enne, straniero, residente in provincia di Ravenna, resosi responsabile di un’aggressione ai danni di un agente. La misura si è resa necessaria dopo che l’uomo, dall’aspetto piuttosto trasandato, pronunciando frasi sconnesse, veniva notato introdursi dapprima in un Bar, in Piazza Caduti per la Libertà, e, poco dopo, all’interno della Basilica di San Francesco, ove con il suo comportamento molesto, destava paura tra fedeli e turisti.

Dopo aver vanamente tentato di riportare alla calma l’esagitato, la pattuglia procedeva a immobilizzare l’uomo e a trarlo in arresto. Trattenuto in una cella di sicurezza, l’uomo, all’esito dell’odierna udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di quotidiana presentazione presso la Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza.