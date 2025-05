Nella notte fra martedì 20 e mercoledì 21 maggio Romagna Acque Società delle Fonti interverrà per una manutenzione sulla propria condotta che alimenta la centrale idrica del comune di Bagnacavallo gestita da Hera.

L’intervento manutentivo, programmato dalle ore 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 maggio potrebbe comportare irregolarità e interruzioni nella fornitura dell’acqua alla rete comunale.

Successivamente ai lavori, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.