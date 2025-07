Mattia Ceccarelli, atleta che corre per la squadra faentina Overcome, domenica si è classificato 9° all’Ironman svoltosi a Lake Placid, in Nord America: (3.8km nuoto svolto in 49:25 + 180 km bici con 2300 metri di dislivello compiuti in 4:31:15 + 42km corsa con 350 metri di dislivello completata in 2:46:44) con un tempo complessivo di 8:13:19

Questo risultato ha garantito la qualifica per la prima volta al campionato mondiale professionistico di Ironman che si terrà a Nizza il prossimo 14 settembre. Ceccarelli rappresenterà l’Italia.

Già nel 2022, Ceccarelli si era qualificato per il Mondiale di Mezzo Ironman – svoltosi a St.George, in Utah classificandosi 20°.

“È stata una gara strana, dura come non mai. Il nuoto è andato liscio, tranquillo: nessuno voleva prendere veramente la testa e tirare e infatti è stato ‘lento’. Nonostante la pioggia incessante, in bici ho fatto la mia migliore prestazione di watt in un Ironman, ma dopo 60 km quasi sempre da solo è arrivato il treno dei ‘buoni’: il ritmo era insostenibile e ho deciso di sfilarmi e andare del mio passo (anche se non so se col senno di poi sia stata la scelta giusta perché a quel punto ho fatto più di 100 km completamente in solitaria, e gli ultimi 20 km il conto è arrivato)

Di corsa sapevo che avevo un buon fondo, dovevo solo cercare di non partire forte e tenere il mio ritmo: a quel punto sapevo di gareggiare per la slot e grazie alle indicazioni a bordo strada sono riuscito a gestire bene tutta la corsa”.

“Ce l’ho fatta, o meglio, ce l’abbiamo fatta, io e il mio team.Non è mai stata un’ossessione, non ho mai inseguito la slot ad ogni costo (e le gare che ho sempre scelto di fare lo dimostrano). Però devo dire che è sempre stato un piccolo neo non esserci riuscito.

Ora finalmente questa casella è stata spuntata e a Nizza non andrò solo per ‘guardare’ gli altri, questo è poco ma sicuro”