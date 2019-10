La Regione ha deciso di abbattere l’Irap per aziende, commercianti, artigiani, professionisti e lavoratori autonomi delle aree montane, per sostenere chi fa impresa o esercita una attività nell’Appennino emiliano-romagnolo. Sono circa 12 mila i soggetti interessati, in 100 Comuni. In provincia di Ravenna il Comune di Casola Valsenio è l’unico interamente montano e, quindi, è l’unico dove opererà questo provvedimento.

Per approfondire e discutere queste tematiche, giovedì 31 ottobre, alle 17.30, è stato organizzato un incontro nella sala del Consiglio Comunale di Casola Valsenio, via Roma 50

Intervengono:

Giorgio Sagrini – Sindaco del Comune di Casola Valsenio

Dott. Roberto Ricci Mingani – Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese – Assessorato Attività produttive della Regione Emilia-Romagna