La comunità iraniana di Ravenna scenderà in piazza sabato 24 gennaio, con ritrovo alle ore 16 in piazza Andrea Costa e corteo fino a piazza del Popolo, per richiamare l’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni sulla drammatica situazione che l’Iran sta vivendo sotto la repressione del regime degli Ayatollah.

A sostenere l’iniziativa è Nevio Salimbeni, componente del direttivo nazionale di Forza Europa e dell’Assemblea Nazionale di +Europa, che ha annunciato la partecipazione degli europeisti ravennati alla manifestazione.

«Parteciperemo con convinzione – afferma Salimbeni – perché non vogliamo che scenda il silenzio su quanto sta accadendo in Iran. La repressione violenta messa in atto dal regime colpisce cittadini, donne, giovani e oppositori politici che chiedono libertà e diritti fondamentali».

Salimbeni ribadisce la vicinanza alla comunità iraniana presente sul territorio e lancia un appello alla città: «Chiediamo a tutti i democratici ravennati di partecipare, senza anteporre logiche ideologiche di parte. La difesa dei diritti umani e della libertà non può essere subordinata a schieramenti politici».

«In questo momento buio – conclude – è fondamentale mantenere accesa una luce su ciò che avviene in Iran. Il silenzio internazionale rischia di favorire una repressione sempre più inumana. Essere in piazza significa testimoniare solidarietà e impedire che l’oblio diventi complice della violenza».

La manifestazione si inserisce nel solco delle mobilitazioni promosse in molte città europee per sostenere il popolo iraniano e mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti civili e politici.