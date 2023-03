Dalla Romagna direttamente verso i mari più belli d’Italia: Sardegna, Sicilia e Salento. Dopo il successo della prima edizione, torna “Io volo da Forlì”, la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dal Ridolfi. Confermate le tre destinazioni, il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato, per la prima volta infatti la programmazione coprirà, almeno su due destinazioni, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre.

Un’operazione da sempre orientata alle famiglie che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, per questo l’offerta ricettiva è estremamente variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati.

«Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli – spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel Group – dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006 n.d.r.), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling, inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita».

Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly ed operate da Aeroitalia.

«Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, Business Aviation Manager di F.A. S.r.l.– di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel Group che torna a mettere l’aeroporto di Forlì al centro delle esperienze di viaggio dei Romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del bacino d’utenza oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio».

A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel Group, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì POINT nel centro storico di Rimini, oltre al coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto.

«Crediamo talmente tanto in questo progetto e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel Group con un passato nei maggiori tour operator italiani – che porteremo 60 agenti di viaggio a toccare con mano, non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly».

È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel Group.

Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023.