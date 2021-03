C’è anche il brano “Io sì” nella lista delle canzoni candidate all’Oscar 2021. L’Academy Awards ha infatti reso noti i candidati per la prossima edizione degli Oscar cinematografici. Il brano cantato da Laura Pausini, per il film “La vita davanti a sé”, già vincitore del Golden Globe, è stato scelto dai membri della giuria fra i finalisti della premiazione che si terrà il prossimo 25 aprile. La canzone è stata scritta a quattro mani dalla stessa cantante e da Niccolò Agliardi, musiche di Diane Warren. Nella versione inglese prende il titolo di “Seen”, testo di Diane Warren. Il premio già vinto dalla Pausini costituisce un ottimo biglietto da visita in vista della scelta dei membri dell’Academy.

Oltre alla canzone, altre nomination italiane riguardano il film “Pinocchio”, candidato per i costumi (Massimo Cantini Parrini) e il trucco (Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti)