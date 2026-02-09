È scomparso, nella giornata di sabato, Bruno Zaccarini, l’uomo investito il 12 gennaio scorso in via Faentina mentre attraversava la strada. La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

Bruno Zaccarini, 83 anni, è stato investito da una donna, alla guida di una Lancia Y, all’altezza dell’incrocio con via Romolo Conti.

Il pedone fu sbalzato sul parabrezza dell’auto, mandandolo in frantumi. Le condizioni di Zaccarini erano apparse fin da subito molto gravi ai soccorritori del 118, intervenuti dopo l’incidente stradale. I medici predisposero il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità e al centro traumatologico romagnolo, l’altra sera, Zaccarini si è spento.

La dinamica dell’investimento, avvenuto all’altezza dell’attraversamento pedonale, è stato ricostruito dalla Polizia Locale