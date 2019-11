Un ciclista di 28 anni è stato investito nel pomeriggio di martedì da un’auto, una Renault Clio, in via Canale Molinetto. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Nullo Baldini. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 28enne, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il conducente dell’auto, un 21enne di Bagnacavallo.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, la Polizia Locale di Ravenna per la gestione del traffico e i rilievi del sinistro stradale