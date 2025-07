Investimento mortale stamattina, poco prima delle 6 in via Olivetta, tra le frazioni di Mongardino e Tignano, a Sasso Marconi, nel Bolognese.

A perdere la vita una donna di 55 anni, originaria di Ravenna, Simona Guerrini, che abitava vicino al luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Borgo Panigale, la donna era uscita a portare fuori il cane quando è stata investita da un furgoncino guidato da un ragazzo di 22 anni. Il conducente del mezzo è stato portato in ospedale e sottoposto agli esami tossicologici e all’alcol test. Sarà, come da prassi, indagato per omicidio stradale. Sul posto, oltre che i militari che si occupano dei rilievi, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.