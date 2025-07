Udienza a porte chiuse nella mattinata di mercoledì per la morte di Elisa Spadavecchia, la donna, 66 anni, investita e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella lo scorso 24 maggio. Il conducente del mezzo, Lerry Gnoli, è stato arrestato e condotto in carcere nei giorni scorsi. È indagato per omicidio colposo.

Gnoli oggi non era presente all’udienza. Ha assistito al confronto davanti al Giudice per le indagini preliminari, Janos Barlotti, in videocollegamento dal carcere di Ravenna. In aula il pubblico ministero Lucrezia Ciriello e il legale difensore di Gnoli, l’avvocato Vittorio Manes. Gnoli si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre l’avvocato ha presentato la richiesta degli arresti domiciliari per il suo assistito.