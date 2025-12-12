L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, primo passo nell’iter, per il miglioramento dei giardini delle scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del territorio del comune. L’intervento, dal valore di 180mila euro, rientra nelle azioni promosse per la riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni scolastici, luoghi di convivialità e socialità in sicurezza.

Il progetto interessa nove plessi scolastici: la Scuola dell’infanzia ‘Il giardino dei sogni’, la Scuola primaria di primo grado ‘Gulli’, la Scuola secondaria di primo grado ‘Tolosano’, la Scuola primaria di primo grado ‘Edmondo De Amicis’ di Granarolo Faentino, la Scuola dell’infanzia ‘Charlot’, la Scuola di primo grado Alberghi di Reda, la Scuola primaria di primo grado ‘Don Milani’, la Scuola dell’infanzia ‘Il panda’, la Scuola secondaria di primo grado ‘Strocchi’ e la Scuola di primo grado ‘Don Milani’; gli interventi prevedono la rimozione delle vecchie strutture ludiche danneggiate o non più conformi alle attuali normative sulla sicurezza, la fornitura e la posa di nuove attrezzature più moderne e inclusive, e il rifacimento di pavimentazioni e percorsi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi.

Tra i primi interventi la realizzazione di una nuova pedana per il salto in lungo con manto sportivo sintetico omologabile Fidal alla scuola secondaria di primo grado ‘Strocchi’; il completamento della pavimentazione in legno e del percorso in calcestre alla scuola d’infanzia ‘Il panda’ e il miglioramento dei percorsi pedonali per garantire un accesso diretto e sicuro dalle aree di ingresso alla viabilità interna delle scuole.

Dopo questo primo passaggio burocratico, al quale l’amministrazione ha dato il via libera verranno avviate le successive fasi progettuali per poi affidare i lavori.