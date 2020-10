Investimenti in sanità: interventi previsti per maternità, sale operatorie, medicina d’urgenza e gestione pazienti Covid

Investimenti per gli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza. Durante la visita del presidente della Regione Stefano Bonaccini e di tutta la giunta dell’Emilia-Romagna sono stati annunciati nuovi investimenti per i tre presidi provinciali. Ci si concentrerà sui reparti di maternità e di medicina d’urgenza e sulla ristrutturazione dei blocchi operatori per i quali sono già stati stanziati oltre 5 milioni di euro. All’ospedale di Ravenna verrà realizzato un nuovo edificio per i servizi amministrativi. Sono già poi stati programmati nuovi interventi per migliorare la gestione dei pazienti covid. È però sull’ala maternità che si investirà maggiormente a Ravenna. Il Santa Maria delle Croci necessita infatti di una nuova area dedicata ai nuovi nati, sia per l’ostetricia, sia per la pediatria. Quasi 5 milioni invece saranno dedicati alla riorganizzazione ospedaliera, con la realizzazione di 4 posti in medicina interna e 12 posti letto in medicina d’urgenza, a Ravenna, e l’adeguamento di 4 posti letto in medicina d’urgenza a Lugo e 4 posti letto a Faenza.