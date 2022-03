Poco più di 18 milioni di euro per la manutenzione di ponti e viadotti, 14 per quella delle strade: è l’investimento previsto dal Governo per la provincia di Ravenna contenuto all’interno di due schemi di decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che nei giorni scorsi ha avuto il via libera dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Si tratta di fondi che copriranno un periodo che andrà dal 2024 al 2029 e che permetteranno alle Province e alle Città Metropolitane di intervenire per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza sia della rete viaria secondaria che di ponti e viadotti. In tutto saranno più di 290 i milioni di euro a disposizione dell’Emilia-Romagna su uno stanziamento nazionale complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro.

Per Ravenna saranno complessivamente poco più di 32 milioni le risorse assegnate: 18.025.000 saranno destinati al restyling dei ponti e dei viadotti, mentre 14.358.000 serviranno per garantire la sicurezza della rete stradale secondaria. “Si tratta di un intervento molto atteso da parte del MoVimento 5 Stelle perché conferma la volontà di assicurare priorità assoluta alla manutenzione e alla sicurezza delle opere viarie del nostro territorio – è il commento della capogruppo regionale M5S Silvia Piccinini – Adesso queste risorse dovranno essere utilizzate al meglio per portare a termine quella manutenzione che troppo spesso anche a Ravenna è stata trascurata”.