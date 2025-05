Caccia al pirata della strada a Milano Marittima. Un uomo di quasi 80 anni è stato trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito in via 2 Giugno. L’anziano stava attraversando la strada, all’incrocio con la I Traversa, quando è stato investito da un’auto grigia, che lo ha scaraventato in mezzo all’intersezione stradale. I testimoni parlano di una vettura dalle dimensioni ridotte, poi allontanatasi senza prestare la dovuta assistenza. Subito è stata allertata la centrale operativa del 118. Per soccorrere l’uomo sono arrivate un’ambulanza e l’auto con il medico. Il personale sanitario, al suo arrivo, ha trovato l’uomo in condizioni critiche. Lunghe sono state le manovre di soccorso prima di poter caricare il ferito a bordo dell’ambulanza.

L’automobilista è ora è ricercato dalla Polizia Locale di Cervia.